У Сирії виявили масове поховання з тілами щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Асада
У Сирії за межами Дамаска виявили масове поховання людей, убитих колишнім урядом поваленого диктатора Асада: у ньому знайшли тіла щонайменше 100 тисяч людей
Про це пише Reuters, посилаючись на слова керівника сирійської правозахисної організації, яка базується в США, Муаза Мустафи.
Мустафа розповів, що поховання в Аль-Кутайфа, за 40 км на північ від сирійської столиці, є одним з п'яти масових поховань, які організація виявила за останні роки.
"Сто тисяч - це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, надзвичайно, майже несправедливо консервативна оцінка", - розповів він.
За його словами, таких місць масових поховань може бути більше ніж п'ять. Крім того, поряд з сирійцями там поховані громадяни США, Британії та інших країн.
- У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
- 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
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