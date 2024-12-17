У Сирії виявили масове поховання з тілами щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Асада

Про це пише Reuters, посилаючись на слова керівника сирійської правозахисної організації, яка базується в США, Муаза Мустафи.

Мустафа розповів, що поховання в Аль-Кутайфа, за 40 км на північ від сирійської столиці, є одним з п'яти масових поховань, які організація виявила за останні роки.

"Сто тисяч - це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, надзвичайно, майже несправедливо консервативна оцінка", - розповів він.

За його словами, таких місць масових поховань може бути більше ніж п'ять. Крім того, поряд з сирійцями там поховані громадяни США, Британії та інших країн.