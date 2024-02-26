У центрі Брюсселя сталися сутички між фермерами-страйкарями й поліцією

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Фермери приїхали до столиці Бельгії тракторами й іншою сільськогосподарською технікою. Крім бельгійських страйкарів, до акції долучилися аграрії з Іспанії, Португалії та Італії.

Сотні тракторів заблокували так званий Європейський квартал у Брюсселі, де розташовані будівля Єврокомісії та інших європейських інституцій. Фермери вимагали переглянути політику ЄС у галузі сільського господарства, зокрема щодо імпорту дешевої агропродукції, особливо з України, та регуляторної політики.

Під час акції її учасники палили шини та запускали фаєри, розкидали на дорогах сіно та розливали рідкий, кидали в поліцію яйцями.

Правоохоронці були змушені споруджувати барикади. Коли фермери спробували розібрати їх за допомогою тракторів, поліцейські застосували для розгону протестувальників сльозогінний газ. Також правоохоронці використали водомети для гасіння пожеж.

У понеділок, 26 лютого, в Брюсселі зібралися міністри сільського господарства 27 країн – членів. Вони розглядали пропозиції щодо спрощення Спільної аграрної політики ЄС (САП, САР), через яку і спалахнули протести та яка викликає суперечки. Міністри сільського господарства з усього Європейського Союзу пообіцяли скоротити бюрократичну тяганину та допомогти фермерам. Також міністри мають намір запропонувати фермерам більшу гнучкість у питаннях землекористування й перевірок фермерських господарств. Окрім того, попередньо відкликано суперечливу пропозицію Єврокомісії щодо норми про скорочення використання пестицидів.

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27 країн ЄС уже послабили деякі частини екологічної політики Зеленої угоди, виключивши мету скоротити викиди від сільського господарства зі своєї кліматичної дорожньої карти до 2040 року. Також 13 лютого Єврокомісія пішла на часткові поступки фермерам: офіційно продовжила виняток із правил щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром

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Також цього дня масштабна акція протесту фермерів відбулася у столиці Іспанії Мадриді. Страйкарі заблокували сільгосптехнікою головну вулицю міста й зібралися поблизу будівлі представництва Єврокомісії, вимагаючи справедливих цін на агропродукцію.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах. Причина поновлення протестів, за словами одного з організаторів акції - те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

24 лютого польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг – Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

У ніч із 24 на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, які стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн. Це вже четвертий випадок вандалізму на польській станції. Посол України Василь Зварич закликав польську владу та поліцію покарати винуватих

У понеділок, 26 лютого, польські фермери на знак протесту заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною поблизу Франкфурта-на-Одері. Також польські фермери оголосили про намір заблокувати пункти пропуску на кордоні з Литвою.