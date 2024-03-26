У Туреччині провели масові затримання підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"

Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.

Цих підозрюваних було заарештовано в 30 з 81 провінції країни.

За результатами проведених операцій вилучено велику суму іноземної валюти, організаційну документацію та цифрові матеріали.

За словами міністра, загалом з 1 червня 2023 року в країні арештували 2919 осіб, підозрюваних у зв'язках із джихадистським угрупованням.