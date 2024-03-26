У Туреччині провели масові затримання підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"
Турецькі правоохоронці заарештували 147 осіб, підозрюваних у зв'язках з джихадистським угрупованням "Ісламська держава"
Про це у Twitter (X) написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая.
Цих підозрюваних було заарештовано в 30 з 81 провінції країни.
За результатами проведених операцій вилучено велику суму іноземної валюти, організаційну документацію та цифрові матеріали.
За словами міністра, загалом з 1 червня 2023 року в країні арештували 2919 осіб, підозрюваних у зв'язках із джихадистським угрупованням.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- Раніше, починаючи від 7 березня, американські дипломати попередили про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг в ефірі Еспресо висловив переконання, що спецслужби США й інших західних країн не будуть надавати росіянам додаткову інформацію про теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". На думку експерта, спецслужби західних країн не будуть ризикувати своїми джерелами інформації.
- 25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.1 Купівля 39.1Продаж 39.59
- EUR Купівля 42.37Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе