"Удар по іміджу ФСБ": дипломат Клімкін прокоментував теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол"

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"США повинні були попередити своїх громадян про небезпеку. Вони отримали інформацію про ймовірні теракти на території РФ. Та й для цього діють прямі законодавчі передумови в США. Вони законодавчо, не тільки політично, мають турбуватись про своїх громадян, які перебувають за межами США. Саме тому Держдеп США офіційно попередив своїх громадян про теракти в Росії", - пояснив Клімкін

Дипломат наголосив, що російські спецслужби зазнали серйозного іміджевого удару

"Теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" - дуже серйозний удар по спецслужбах Росії. Так само як і повномасштабне вторгнення РФ стало нищівним ударом по російській армії. Саме вторгнення зруйнувало міф про "другу армію світу". Особливо вчорашні події стали серйозним ударом по ФСБ. Оскільки ФСБ, в першу чергу, мали б робити все, аби ці теракти не відбулись. Тому, коли я чую заяви від росіян, що для терористів готувався коридор на територію України, то хіба не зрозуміло, що за 10 років російсько-української війни вони повністю контролюють кордон. Тим паче, що для такої кількості терористів", - додав він.