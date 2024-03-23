"Удар по іміджу ФСБ": дипломат Клімкін прокоментував теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол"
Дипломат Павло Клімкін зауважив, що теракт в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" став для російських спецслужб серйозним іміджевим ударом
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"США повинні були попередити своїх громадян про небезпеку. Вони отримали інформацію про ймовірні теракти на території РФ. Та й для цього діють прямі законодавчі передумови в США. Вони законодавчо, не тільки політично, мають турбуватись про своїх громадян, які перебувають за межами США. Саме тому Держдеп США офіційно попередив своїх громадян про теракти в Росії", - пояснив Клімкін
Дипломат наголосив, що російські спецслужби зазнали серйозного іміджевого удару
"Теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" - дуже серйозний удар по спецслужбах Росії. Так само як і повномасштабне вторгнення РФ стало нищівним ударом по російській армії. Саме вторгнення зруйнувало міф про "другу армію світу". Особливо вчорашні події стали серйозним ударом по ФСБ. Оскільки ФСБ, в першу чергу, мали б робити все, аби ці теракти не відбулись. Тому, коли я чую заяви від росіян, що для терористів готувався коридор на територію України, то хіба не зрозуміло, що за 10 років російсько-української війни вони повністю контролюють кордон. Тим паче, що для такої кількості терористів", - додав він.
- Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня, невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.
- У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення у нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно" аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
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