Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян і білорусів
Угорщина 21 серпня надала пояснення Європейській комісії про своє рішення спростити перетин кордону для громадян РФ і Білорусі: Будапешт не вважає, що це чимось загрожує
Про це повідомив міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, опублікувавши лист на імʼя єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон.
"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - зазначають у листі
Водночас угорці запевнили, що стосовно росіян і білорусів застосовуватиметься "така сама міграційна та безпекова перевірка для заяв" на надання Національної карти, "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".
Також Будапешт у листі наголосив, що й надалі приділятиме увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".
Що передувало
Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.
Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.
Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ільві Йоханссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.
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