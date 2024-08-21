Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян і білорусів

Про це повідомив міністр у справах ЄС уряду Угорщини Янош Бока, опублікувавши лист на імʼя єврокомісарки з внутрішніх справ Ілви Йоганссон.

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - зазначають у листі

Водночас угорці запевнили, що стосовно росіян і білорусів застосовуватиметься "така сама міграційна та безпекова перевірка для заяв" на надання Національної карти, "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".

Також Будапешт у листі наголосив, що й надалі приділятиме увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.

Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.

Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ільві Йоханссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.