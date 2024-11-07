Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що наразі у Німеччині служать 180 тисяч військовослужбовців. Уряд планує збільшити їх чисельність до 203 тисяч до 2031 року, а також залучити 60 тисяч резервістів.

Мета полягає в тому, щоб зрештою збільшити кількість резервістів до 200 тисяч. Це дозволить Німеччині оперативно розширити свої війська до приблизно 460 тисяч осіб у разі війни.

Після скасування обов’язкової військової служби Німеччина припинила реєстрацію 18-річних для військової служби, що залишило країну без надійної бази даних осіб, яких можна було б призвати до армії, додають у Reuters.

Мета нового закону – відновити загальну картину щодо цих показників. Згідно з запропонованою моделлю, усі чоловіки, яким виповнюється 18 років — а це приблизно 300 тисяч наступного року – повинні будуть заповнити цифрову анкету, щодо своєї зацікавленості у вступі до армії.

Молоді жінки також отримають опитування, але не зобов'язані на нього відповідати, йдеться у матеріалі.