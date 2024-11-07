Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу
Уряд Німеччини схвалив законопроєкт, який дозволить армії оцінювати готовність 18-річних громадян до служби в Бундесвері, оскільки Німеччина прагне збільшити чисельність війська для виконання зобов'язань перед НАТО, не вдаючись до призову на військову службу
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що наразі у Німеччині служать 180 тисяч військовослужбовців. Уряд планує збільшити їх чисельність до 203 тисяч до 2031 року, а також залучити 60 тисяч резервістів.
Мета полягає в тому, щоб зрештою збільшити кількість резервістів до 200 тисяч. Це дозволить Німеччині оперативно розширити свої війська до приблизно 460 тисяч осіб у разі війни.
Після скасування обов’язкової військової служби Німеччина припинила реєстрацію 18-річних для військової служби, що залишило країну без надійної бази даних осіб, яких можна було б призвати до армії, додають у Reuters.
Мета нового закону – відновити загальну картину щодо цих показників. Згідно з запропонованою моделлю, усі чоловіки, яким виповнюється 18 років — а це приблизно 300 тисяч наступного року – повинні будуть заповнити цифрову анкету, щодо своєї зацікавленості у вступі до армії.
Молоді жінки також отримають опитування, але не зобов'язані на нього відповідати, йдеться у матеріалі.
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