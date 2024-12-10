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"Усі все знають": Зурабішвілі передала інформацію про ситуацію в Грузії світовим лідерам

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
16:43
Світ Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що особисто подала інформацію про актуальну ситуацію в країні провідним лідерам світу

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Про це повідомляє NewsGeorgia.

Вона зазначила, що тепер ці лідери не можуть стверджувати, що не були в курсі подій.

"Після цього вони не можуть сказати: "Я не знав"", - наголосила вона.

За словами Зурабішвілі, кількість її зустрічей та телефонних розмов із зарубіжними політиками неможливо підрахувати, а кількість інтерв'ю для міжнародних ЗМІ перевищила 30.

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"Тепер усі все все знають. Це було моє завдання.  Те, що відбувається сьогодні в Грузії, неприйнятно для будь-якої демократичної країни, і всі повинні відреагувати", - підсумувала президентка Грузії.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти вівторка, 10 грудня, перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Теги:
Новини
Грузія
політика
Європа
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