В Ізраїлі заявили про завершення розробки лазерної зброї, яка може уражати ракети і безпілотники
Міністерство оборони Ізраїлю заявило про завершення розробки потужної лазерної зброї, яку введуть в експлуатацію до кінця року для посилення багаторівневої системи протиповітряної оборони країни
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно із заявою міністерства, лазерна установка "Залізний промінь" потужністю 100 кіловат, розроблена компаніями Rafael Advanced Defense Systems та Elbit Systems Ltd. Вона успішно перехоплювала безпілотники, ракети, мінометні снаряди та літаки під час серії випробувань на півдні Ізраїлю.
Зазначається, що найближчими місяцями її інтегрують у систему протиповітряної оборони "залізний купол", що додасть ще один рівень захисту.
Читайте також: Зброя майбутнього. Інші фізичні принципи
У Bloomberg відмітили, що Міністерство не розкрило показник ефективності перехоплення системи, яка має численні технічні обмеження і не може працювати за хмарної погоди. Технологію рекламують як дешевший спосіб відбивати безпілотники та інші снаряди, причому кожне перехоплення коштує менше 5 доларів. Нині системи на основі ракет обходяться в десятки тисяч доларів за один удар.
Зазначається, що оголошення про лазерну систему з’явилося після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що внаслідок посилення ізоляції Ізраїль повинен прагнути незалежності у сфері безпеки.
- У грудні 2024 року армія Великої Британії успішно випробувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера, знищивши безпілотники в повітрі.
