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В Орбана заявили, що його "мирний план" щодо війни в Україні "лежить на столі кожного прем'єр-міністра ЄС"

15 липня, 2024 понедiлок
13:02
Світ Віктор Орбан

Балаж Орбан, політичний директор глави уряду Угорщини Віктора Орбана, заявив, що його "мирний план" стосовно війни РФ проти України "лежить на столі кожного прем'єр-міністра ЄС"

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю Magyar Nemzet.

За словами політдиректора Орбана, угорський премʼєр ознайомив європейських лідерів із результати своєї "миротворчої місії" після візитів до України, Росії та Китаю. Водночас він наголосив, що "мирний план" Орбана щодо війни в Україні "лежить на столі кожного премʼєр-міністра ЄС".

Також Балаж Орбан зазначив, що за результатами поїздок очільника уряду Угорщини до Києва і Москви "стало зрозуміло", що сторони "рішуче налаштовані воювати". Він водночас висловився, що без втручання зовнішніх посередників "ми, на жаль, побачимо жорстокі руйнування в найближчі місяці".

За словами політдиректора, Будапешт розпочав переговори з потенційними посередниками - Туреччиною, Китаєм та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

"Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Прем'єр-міністр написав лідерам ЄС про переговори, результат першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку", – розповів Орбан.

На його думку, роль Угорщини як посередника між Україною та Росією не варто недооцінювати, адже, як він зазначив, Будапешт може відігравати "серйозну роль у посередництві".

"Угорщина є здібним посередником, як показали останні два тижні, і наше завдання зараз – поєднати цей новий підхід і спробувати переконати країни-члени Європейського Союзу в плані Віктора Орбана", - висловився політичний директор.

  • 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
  • Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
  • Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
  • 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
  • Орбан також взяв участь у неформальному саміті тюркських держав в Азербайджані 5-6 липня. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Будапешт не представляє інтересів ЄС у взаємодіях з країнами та організаціями.
  • 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
  • 8 липня Віктор Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
Теги:
Росія
Китай
ЄС
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Світ про Україну
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