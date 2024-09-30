"Він мені подобається": Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським

Про це повідомляє The Washington Post.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається", - заявив Трамп.

За його словами, це пов'язано з діями Володимира Зеленського у 2019 році, коли Дональду Трампу загрожував ймовірний імпічмент.

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"Він міг сказати, що не знав, що [розмова] записана. Але замість того, щоб висловитися і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого", - наголосив Трамп.