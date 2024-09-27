Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Якими були найкритичніші моменти, що стали тлом зустрічі Трампа з Зеленським та критика пропозиції капітуляції, яку засудила Камала Гарріс. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
Огляд

Якими були найкритичніші моменти, що стали тлом зустрічі Трампа з Зеленським та критика пропозиції капітуляції, яку засудила Камала Гарріс. Акценти світових ЗМІ 27 вересня

Ірина Запотічна
27 вересня, 2024 п'ятниця
11:03
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – зустріч українського лідера з кандидатом у президенти від Республіканської партії та як віцепрезидентка критикує пропозиції капітуляції Трампа

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 вересня.

"Бурхлива історія" Зеленського і Трампа

Дональд Трамп

Фото: gettyimages

У The Washington Post написали, що хоча демократи й пообіцяли продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях проти Росії, Трамп глибоко скептично ставився до подальшої участі США у війні. Кандидат у президенти від Республіканської партії часто каже, що хоче укласти угоду між Україною та Росією, і раніше The Post повідомляв, що Трамп приватно заявив, що він може припинити війну, тиснучи на Україну, щоб вона відмовилася від частини території.

Зокрема, у виданні зібрали найбільш критичні моменти, які стали тлом запланованої на п’ятницю зустрічі Трампа з Зеленським:

  • Розмова з Зеленським привела до першого імпічменту Трампа.

У 2019 році Трампу оголосили імпічмент за звинуваченнями в зловживанні своїм службовим становищем і перешкоджанні Конгресу, пов’язаному з його спробами відмовити Україні у військовій допомозі як спосіб тиску на Зеленського та його уряд з метою розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена. якого на той час вважали одним із потенційних опонентів Трампа від Демократичної партії 2020 року.

  • Більше про дзвінок 25 липня, який посіяв тривогу серед співробітників розвідки.

Під час телефонної розмови з Зеленським 25 липня Трамп прямо попросив президента України розслідувати справу Байдена. Хоча прокурори, які переглядали приблизну стенограму, відмовилися проводити розслідування — дійшовши висновку, що дзвінок не порушував закони про виборчу кампанію, стенограма розмови виявила, що Трамп пропонував Зеленському підтримку з боку Міністерства юстиції США для розслідування. У розмові Трамп попросив Зеленського "зробити нам послугу, тому що наша країна багато пережила, і Україна багато про це знає".

Трамп стверджував, що не зробив нічого поганого в телефонній розмові з Зеленським. "Я ні на кого не тиснув", — сказав Трамп на пресконференції у вересні 2019 року.

  • У липні Зеленський сказав Трампу, що підтримка України США має вирішальне значення.

Хоча Трамп і Зеленський не зустрічалися особисто з 2019 року, востаннє вони розмовляли телефоном в липні, коли набирали обертів президентські вибори в США, і Зеленський чітко дав зрозуміти кандидату від Республіканської партії, що підтримка США для України є вирішальною, оскільки нація продовжує захищати себе проти Росії. У пості в соцмережах, опублікованому після розмови, Трамп заявив, що «припинить війну» і що Росія та Україна зможуть об’єднатися й домовитися про угоду, яка покладе край насильству. При цьому він не поділився подробицями, які умови прийме. 

  • Венс обговорює потенційний план Трампа щодо припинення війни.

Сенатор Джей Д. Венс і напарник Трампа, заявив, що потенційний підхід адміністрації Трампа до припинення війни Росії в Україні може включати створення "демілітаризованої зони" на території України, яка зараз окупована Росією. 

У рамках плану, сказав Венс, Україна збереже свою незалежність в обмін на гарантію нейтралітету, тобто Україна не приєднається до НАТО чи інших "союзних інституцій". Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що нинішня лінія розмежування залишиться. Тому Україна не буде повертати свою територію, яку зараз окупувала Росія.

  • Трамп запропонував змінити допомогу США Україні.

Колишній президент, чия платформа зосереджена на ізоляціоністській політиці "Америка перш за все", запропонував у лютневому дописі в соціальних мережах, щоб американську допомогу країні, яка опинилася у війні, мали надавати у формі позики. Через кілька місяців Трамп назвав Зеленського "найбільшим комівояжером усіх часів".

"Він щойно пішов чотири дні тому з 60 мільярдами доларів, повертається додому й оголошує, що йому потрібні ще 60 мільярдів доларів. Це ніколи не закінчується", – сказав Трамп.

Гарріс критикує Трампа за підштовхування України до переговорів з Путіним

Фото: Ting Shen/Bloomberg

У Bloomberg зазначили, що Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за намагання чинити тиск на Україну, щоб змусити її до переговорів про припинення війни з Росією, захищаючи продовження допомоги Києву напередодні виборів. 

"У моїй країні є деякі, хто натомість змусить Україну відмовитися від значної частини її суверенної території, хто вимагає від України прийняти нейтралітет і вимагатиме від України відмовитися від відносин безпеки з іншими країнами. Давайте будемо чіткі, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції про капітуляцію", - сказала вона. 

Коментарі Гарріс прозвучали в той момент, коли Трамп останніми днями посилив свою критику Зеленського і заявив, що якщо він повернеться в Білий дім, то змусить українського лідера сісти за стіл з Путіним.

Крім того, у четвер Гарріс заявила, що "Сполучені Штати підтримують Україну не з милосердя, а тому, що це в наших стратегічних інтересах". Однак, кипляча суперечка Зеленського з Трампом кинула пляму на довгострокові перспективи продовження допомоги США, додали у виданні.

Теги:
Статті
Світ
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
Володимир Зеленський
допомога США Україні
Читайте також:
Покровськ
Автор Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
У разі окупації Покровська Україна може скоротити виробництво сталі вдвічі, - Укрметалургпром
F-16
Автор Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
Росіяни запустили фейк про втрату чотирьох F-16
ЗРК Patriot
Автор Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.77
    Продаж 46.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 вересня
11:59
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв розповів, чи зазнає тиску його син у Криму через службу батька в ЗСУ
11:41
Оновлено
РФ ударила ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі, є постраждалі
11:27
Танкер для доставки СПГ
Індія скасовує імпорт газу підсанкційного російського проєкту "Арктик СПГ 2"
11:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Росіяни почали активно наступати на Вугледар після провалу свого контрнаступу на Курщині, - "Інформаційний спротив"
10:43
Поліція перевірить "жарт" коміка Стенюка про мусульман
10:38
Оновлено
діти
"Катар є посередником у поверненні незаконно депортованих дітей": Лубінець заперечив повідомлення про "обмін"
10:14
Фельдшер з Вінниччини відстежував маршрути колон ЗСУ й передавав їх росіянам для коригування вогню
10:06
OPINION
Чи варто звільняти Маркарову з посади амбасадорки в США?
09:53
айтішнік it хакер
Кіберкорпус ГУР атакував понад 800 серверів російських військових, адміністративних і фінустанов
09:40
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Росіяни намагаються проникнути в мікрорайон Жовтневий, але назад не повертаються: 24 ОМБр про бої в Часовому Яру
09:33
ураган "Хелен"
Флориду накрив потужний ураган "Хелен"
09:29
обстріл, ППО
У ніч на 27 вересня українська ППО збила 24 із 32 "шахедів": один залетів у Румунію
09:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:22
OPINION
ЄС завдяки Україні перетворюється з союзу правил на союз доль
09:21
У Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі
08:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Тривають надважкі бої на околицях Невського: Лисогор про ситуацію на Луганщині
08:52
У Широкій Балці на Херсонщині на російській міні підірвався 71-річний чоловік
08:28
ЗСУ на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 187 боєзіткнень: росіяни скинули 19 КАБів на Курщину
08:23
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували безпілотниками Ізмаїл: загинули три людини, серед поранених – дитина
08:07
вогонь, полум'я, пожежа
Унаслідок ракетного удару в Дніпрі сталося руйнування й виникла пожежа на промоб'єкті
08:07
OPINION
Коли до влади прийдуть військові...
07:55
Війна з Росією, ЗСУ, військові
РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових, 21 танк і 58 артсистем
07:44
Оновлено
"Буян-М"
РФ вивела у Чорне море два ракетоносії: загальний залп - до 8 "калібрів"
07:39
Помічник Орбана заявив, що Угорщина не чинила б збройного опору в разі нападу РФ
07:37
Андрій Портнов
Апеляційний суд підтримав Портнова у справі проти керівниці бюро Радіо Свобода Наталії Седлецької
07:36
Анналена Бербок
Припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення кількості війн, - Бербок
07:24
ФСБ
Спецпризначенцям ФСБ РФ не вистачає підготовки для протидії українським військам на Курщині, - ISW
07:10
полонені окупанти
ГУР: Командири росіян тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі
07:00
Губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку дронів, під Новошахтинськом сталася пожежа
06:33
Вовчанськ, Харківщина
У ГУР розповіли про важливість звільнення Вовчанського агрегатного заводу для подальшого наступу
06:27
Володимир Зеленський і Джо Байден
Байден і Зеленський зустрінуться під час засідання "Рамштайну" в Німеччині 12 жовтня
06:26
Оновлено
Зеленський і Байден
Зеленський представив Байдену План перемоги
05:25
Анонс
Кевін, Шахтар, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 8-го туру УПЛ
04:34
Путін та Лукашенко
Білорусь може бути причетна до виробництва іранських дронів, які атакують Україну, - InformNapalm
03:16
F-16
Росіяни запустили фейк про втрату чотирьох F-16
02:25
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Цюрихський кінофестиваль скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні", Україна відреагувала
02:02
Володимир Зеленський і Камала Гарріс
Гарріс зустрілась із Зеленським і пообіцяла "працювати над тим, щоб Україна перемогла у війні"
01:41
Інфографіка
Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
00:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським
00:20
Артем Довбик, Рома, Ліга Європи
Довбик забив дебютний гол за "Рому" в єврокубках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV