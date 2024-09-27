Якими були найкритичніші моменти, що стали тлом зустрічі Трампа з Зеленським та критика пропозиції капітуляції, яку засудила Камала Гарріс. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
У фокусі міжнародних видань – зустріч українського лідера з кандидатом у президенти від Республіканської партії та як віцепрезидентка критикує пропозиції капітуляції Трампа
Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 вересня.
"Бурхлива історія" Зеленського і Трампа
Фото: gettyimagesУ The Washington Post написали, що хоча демократи й пообіцяли продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях проти Росії, Трамп глибоко скептично ставився до подальшої участі США у війні. Кандидат у президенти від Республіканської партії часто каже, що хоче укласти угоду між Україною та Росією, і раніше The Post повідомляв, що Трамп приватно заявив, що він може припинити війну, тиснучи на Україну, щоб вона відмовилася від частини території.
Зокрема, у виданні зібрали найбільш критичні моменти, які стали тлом запланованої на п’ятницю зустрічі Трампа з Зеленським:
- Розмова з Зеленським привела до першого імпічменту Трампа.
У 2019 році Трампу оголосили імпічмент за звинуваченнями в зловживанні своїм службовим становищем і перешкоджанні Конгресу, пов’язаному з його спробами відмовити Україні у військовій допомозі як спосіб тиску на Зеленського та його уряд з метою розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена. якого на той час вважали одним із потенційних опонентів Трампа від Демократичної партії 2020 року.
- Більше про дзвінок 25 липня, який посіяв тривогу серед співробітників розвідки.
Під час телефонної розмови з Зеленським 25 липня Трамп прямо попросив президента України розслідувати справу Байдена. Хоча прокурори, які переглядали приблизну стенограму, відмовилися проводити розслідування — дійшовши висновку, що дзвінок не порушував закони про виборчу кампанію, стенограма розмови виявила, що Трамп пропонував Зеленському підтримку з боку Міністерства юстиції США для розслідування. У розмові Трамп попросив Зеленського "зробити нам послугу, тому що наша країна багато пережила, і Україна багато про це знає".
Трамп стверджував, що не зробив нічого поганого в телефонній розмові з Зеленським. "Я ні на кого не тиснув", — сказав Трамп на пресконференції у вересні 2019 року.
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У липні Зеленський сказав Трампу, що підтримка України США має вирішальне значення.
Хоча Трамп і Зеленський не зустрічалися особисто з 2019 року, востаннє вони розмовляли телефоном в липні, коли набирали обертів президентські вибори в США, і Зеленський чітко дав зрозуміти кандидату від Республіканської партії, що підтримка США для України є вирішальною, оскільки нація продовжує захищати себе проти Росії. У пості в соцмережах, опублікованому після розмови, Трамп заявив, що «припинить війну» і що Росія та Україна зможуть об’єднатися й домовитися про угоду, яка покладе край насильству. При цьому він не поділився подробицями, які умови прийме.
- Венс обговорює потенційний план Трампа щодо припинення війни.
Сенатор Джей Д. Венс і напарник Трампа, заявив, що потенційний підхід адміністрації Трампа до припинення війни Росії в Україні може включати створення "демілітаризованої зони" на території України, яка зараз окупована Росією.
У рамках плану, сказав Венс, Україна збереже свою незалежність в обмін на гарантію нейтралітету, тобто Україна не приєднається до НАТО чи інших "союзних інституцій". Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що нинішня лінія розмежування залишиться. Тому Україна не буде повертати свою територію, яку зараз окупувала Росія.
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Трамп запропонував змінити допомогу США Україні.
Колишній президент, чия платформа зосереджена на ізоляціоністській політиці "Америка перш за все", запропонував у лютневому дописі в соціальних мережах, щоб американську допомогу країні, яка опинилася у війні, мали надавати у формі позики. Через кілька місяців Трамп назвав Зеленського "найбільшим комівояжером усіх часів".
"Він щойно пішов чотири дні тому з 60 мільярдами доларів, повертається додому й оголошує, що йому потрібні ще 60 мільярдів доларів. Це ніколи не закінчується", – сказав Трамп.
Гарріс критикує Трампа за підштовхування України до переговорів з Путіним
Фото: Ting Shen/BloombergУ Bloomberg зазначили, що Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за намагання чинити тиск на Україну, щоб змусити її до переговорів про припинення війни з Росією, захищаючи продовження допомоги Києву напередодні виборів.
"У моїй країні є деякі, хто натомість змусить Україну відмовитися від значної частини її суверенної території, хто вимагає від України прийняти нейтралітет і вимагатиме від України відмовитися від відносин безпеки з іншими країнами. Давайте будемо чіткі, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції про капітуляцію", - сказала вона.
Коментарі Гарріс прозвучали в той момент, коли Трамп останніми днями посилив свою критику Зеленського і заявив, що якщо він повернеться в Білий дім, то змусить українського лідера сісти за стіл з Путіним.
Крім того, у четвер Гарріс заявила, що "Сполучені Штати підтримують Україну не з милосердя, а тому, що це в наших стратегічних інтересах". Однак, кипляча суперечка Зеленського з Трампом кинула пляму на довгострокові перспективи продовження допомоги США, додали у виданні.
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