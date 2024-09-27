Якими були найкритичніші моменти, що стали тлом зустрічі Трампа з Зеленським та критика пропозиції капітуляції, яку засудила Камала Гарріс. Акценти світових ЗМІ 27 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 вересня.

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Зокрема, у виданні зібрали найбільш критичні моменти, які стали тлом запланованої на п’ятницю зустрічі Трампа з Зеленським:

У 2019 році Трампу оголосили імпічмент за звинуваченнями в зловживанні своїм службовим становищем і перешкоджанні Конгресу, пов’язаному з його спробами відмовити Україні у військовій допомозі як спосіб тиску на Зеленського та його уряд з метою розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена. якого на той час вважали одним із потенційних опонентів Трампа від Демократичної партії 2020 року.

Під час телефонної розмови з Зеленським 25 липня Трамп прямо попросив президента України розслідувати справу Байдена. Хоча прокурори, які переглядали приблизну стенограму, відмовилися проводити розслідування — дійшовши висновку, що дзвінок не порушував закони про виборчу кампанію, стенограма розмови виявила, що Трамп пропонував Зеленському підтримку з боку Міністерства юстиції США для розслідування. У розмові Трамп попросив Зеленського "зробити нам послугу, тому що наша країна багато пережила, і Україна багато про це знає".

Трамп стверджував, що не зробив нічого поганого в телефонній розмові з Зеленським. "Я ні на кого не тиснув", — сказав Трамп на пресконференції у вересні 2019 року.

У липні Зеленський сказав Трампу, що підтримка України США має вирішальне значення.

Хоча Трамп і Зеленський не зустрічалися особисто з 2019 року, востаннє вони розмовляли телефоном в липні, коли набирали обертів президентські вибори в США, і Зеленський чітко дав зрозуміти кандидату від Республіканської партії, що підтримка США для України є вирішальною, оскільки нація продовжує захищати себе проти Росії. У пості в соцмережах, опублікованому після розмови, Трамп заявив, що «припинить війну» і що Росія та Україна зможуть об’єднатися й домовитися про угоду, яка покладе край насильству. При цьому він не поділився подробицями, які умови прийме.

Венс обговорює потенційний план Трампа щодо припинення війни.

Сенатор Джей Д. Венс і напарник Трампа, заявив, що потенційний підхід адміністрації Трампа до припинення війни Росії в Україні може включати створення "демілітаризованої зони" на території України, яка зараз окупована Росією.

У рамках плану, сказав Венс, Україна збереже свою незалежність в обмін на гарантію нейтралітету, тобто Україна не приєднається до НАТО чи інших "союзних інституцій". Венс не уточнив, хто контролюватиме "демілітаризовану зону", але сказав, що нинішня лінія розмежування залишиться. Тому Україна не буде повертати свою територію, яку зараз окупувала Росія.

Трамп запропонував змінити допомогу США Україні.

Колишній президент, чия платформа зосереджена на ізоляціоністській політиці "Америка перш за все", запропонував у лютневому дописі в соціальних мережах, щоб американську допомогу країні, яка опинилася у війні, мали надавати у формі позики. Через кілька місяців Трамп назвав Зеленського "найбільшим комівояжером усіх часів".