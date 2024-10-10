Візит Путіна до Туркменістану: реакція МЗС України

Про це йдеться на сайті МЗС.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що візит Путіна до Туркменістану запланований на 11 жовтня. Він має намір взяти участь у міжнародному форумі, присвяченому 300-річчю туркменського поета Магтимгули Фрагі.

"Україна сподівається, що керівництво Туркменістану усвідомлює, що Путін є воєнним злочинцем, на якого виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за незаконне примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що це лише один з низки воєнних злочинів керівництва Кремля, адже вони також відповідальні за злочин агресії проти України, воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, вбивства, тортури, зґвалтування, мародерство, обстріли цивільної інфраструктури та інші звірства, вчинені російськими окупантами на території України. Відтак, всі вони мають постати перед правосуддям.

"Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові. Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій із закликом докласти максимальних зусиль для ефективної реалізації Формули миру як єдиного дієвого шляху до завершення російської агресії та відновлення всеохопного, справедливого та тривалого миру в Україні та на європейському континенті", - підсумували в МЗС.