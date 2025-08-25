За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий

Про це в ефірі Еспресо сказав кандидат історичних наук, американіст, співробітник ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий.

"Наразі щось готується. Чи вирішить Трамп за два тижні втрутитися? Яким буде це втручання? Ми не знаємо. Але станом на минулий тиждень у Трампа - найнижчий рейтинг за всю історію його двох президентських кампаній. Тобто Трампу треба щось робити, потрібні якісь серйозні кроки. І я бачу, яку відчайдушну пропагандистську кампанію він зараз розгортає. Лише за п'ятницю: перша заява - я виграв шість війн; друга - ні, не шість, а сім; потім - десять. Тобто за один день він дійшов до того, що зупинив десять війн", - зауважив Довгополий.

За його словами, наразі Трамп не надто популярний у США, і йому потрібно діяти. Навіть сенатор Рубіо вже дозволяє собі говорити, що Путін - професійний брехун.

"Отже, в США щось назріває - і не на користь Росії. Але, знову ж таки, з цією адміністрацією ми не знаємо достеменно, що саме робить Віткофф і чи дійсно вони будуть готові за два тижні. Мені здається, що вектор розвитку подій такий, що щось усе ж відбудеться. І я сподіваюся, що це буде не лише питання санкцій. Я не вірю в санкції за два тижні, не вірю, що Трамп буде рішучим щодо Китаю, але вірю, що можуть відбутися певні зміни у сфері постачання допомоги Україні та дипломатично-військової підтримки", - наголосив Довгополий.