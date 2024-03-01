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Заморожені активи РФ не зможуть замінити Україні допомогу США, - міністерка фінансів Єллен

1 березня, 2024 п'ятниця
15:12
Світ Джанет Єллен

Будь-який план щодо конфіскації чи монетизації російських заморожених активів на $300 млрд для України не зможуть замінити їй терміново необхідну допомогу, яку затримують у конгресі

Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg.

"Я не бачу реальної заміни виділенню конгресом Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось зможе заповнити цю прогалину", - висловилася вона.

На думку Єллен, загальна сума на допомогу Україні "видається недостатньою", навіть після пропозиції ЄС "дуже значного фінансування" та виділення $12,1 млрд Японією. За її словами, ці кошти можуть допомогти державі найближчим часом, поки Київ очікує на більш комплексну підтримку.

Міністерка фінансів США наголосила, що Україна без пакета американської допомоги на $60 млрд може мати серйозні труднощі.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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