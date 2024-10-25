Зеленський скасував візит генсека ООН Гутерреша в Україну через його поїздку до РФ, - AFP

Про це пише AFP із посиланням на джерело в Офісі президента України.

"Після Казані Гутерреш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерреша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані", - сказав співрозмовник видання.

Як пише Суспільне, заступник речника генсека ООН Фархан Гак сказав журналістці видання: "Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час".

Саміт БРІКС у Казані: що відомо

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН".

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 жовтня відреагував на участь генсека ООН у саміті БРІКС. Він нагадав, що 24 жовтня є Днем Організації Об'єднаних Націй, тому важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.