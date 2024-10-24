"Віддає перевагу спокусам Казані": Зеленський відреагував на участь генсека ООН Гутерреша у саміті БРІКС

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що 24 жовтня є Днем Організації Об'єднаних Націй, тому важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.

"Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні", - заявив Зеленський.

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Саміт БРІКС у Казані: що відомо

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН".

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам.

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС.

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО.