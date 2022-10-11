Свіжомобілізованих росіян в основному перекидають на Донеччину та Луганщина, - депутат Харківської міськради Іванов
Депутат Харківської міськради Андрій Іванов розповів, що мобілізованих росіян перекидають на тимчасово окуповані території Луганщини та Донеччини, щоб стримати наступ ЗСУ
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми готуємось до різних сценаріїв розвитку ситуації в Харківській області. Сьогодні з офіційних джерел відомо, що росіяни сконцентрували понад 6 батальйонно-тактичних груп на окупованій території Луганщини", - розповів Іванов.
Депутат Харківської міськради додав, що росіяни накопичують сили біля кордону і потім перекидають особовий склад на Схід України.
"Що стосується території Російської Федерації, то росіяни періодично збирають особовий склад та техніку біля кордону з Україною. В основному це стосується свіжомобілізованих. Потім їх перекидають на тимчасово окуповані території Луганщини та Донеччини", - додав він.
- 10 жовтня Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, повідомив, що противник підтягує особовий склад та важку техніку, також підриває мости й мінує все навкруги
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