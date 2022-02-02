"Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади
Рух "Талібан" уперше після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року призначив на дві керівні посади в Кабулі жінок та відкрив університети у шести провінціях
Про це повідомив речник угруповання Забіхулла Муджахід.
Міністерство вищої освіти за погодженням з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначили докторку Аріан директоркою гінекологічної клініки Шахра Ара, а Малалай Рахім призначили директоркою спеціального пологового будинку в Кабулі.
Arab News пише, тиждень тому делегація "Талібану" в Норвегії проводила перемовини з західними чиновниками - там вимагали покращити права жінок, щоб отримати конфісковані активи та міжнародну фінансову допомогу.
Після цього відбулися призначення, а 2 лютого таліби відновили роботу університетів у шести провінціях Афганістану. Жінки теж можуть відновити навчання, але влада вимагає, щоб заняття чоловіків і жінок відбувалися окремо.
Через нібито проблеми з безпекою таліби оголосили про тимчасову заборону на навчання для учениць середньої та старшої школи, хоча хлопці відвідують заклади освіти. Також до навчального процесу допустили тільки чоловіків-учителів.
До кінця березня "Талібан" обіцяє відкрити всі школи для дівчаток.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року таліби заборонили транслювати в Афганістані серіали з участю жінок.
- 3 грудня 2021 року рух "Талібан" видав указ про права жінок в Афганістані, який забороняє видавати жінок заміж без їхньої згоди, але нічого не каже про питання працевлаштування та освіти жінок.
- Також у грудні "Талібан" заборонив жінкам у Афганістані подорожувати без супроводу на відстань, що перевищує 72 км.
- В кінці січня "Талібан" провів перші після захоплення Афганістану офіційні переговори із Заходом.
- 2 лютого жінок допустили до навчання в державних університетах Афганістану, які відкрилися вперше з того часу, як "Талібан" захопив владу в країні.
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