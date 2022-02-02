"Талібан" вперше після захоплення влади в Афганістані призначив жінок на керівні посади

Про це повідомив речник угруповання Забіхулла Муджахід.



Міністерство вищої освіти за погодженням з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначили докторку Аріан директоркою гінекологічної клініки Шахра Ара, а Малалай Рахім призначили директоркою спеціального пологового будинку в Кабулі.



Arab News пише, тиждень тому делегація "Талібану" в Норвегії проводила перемовини з західними чиновниками - там вимагали покращити права жінок, щоб отримати конфісковані активи та міжнародну фінансову допомогу.



Після цього відбулися призначення, а 2 лютого таліби відновили роботу університетів у шести провінціях Афганістану. Жінки теж можуть відновити навчання, але влада вимагає, щоб заняття чоловіків і жінок відбувалися окремо.



Через нібито проблеми з безпекою таліби оголосили про тимчасову заборону на навчання для учениць середньої та старшої школи, хоча хлопці відвідують заклади освіти. Також до навчального процесу допустили тільки чоловіків-учителів.



До кінця березня "Талібан" обіцяє відкрити всі школи для дівчаток.



By the order of the Acting Prime Minister, Trainee Specialist Ms. Malalai Rahim has been appointed as the Director of Malalai Maternity Hospital across the country. We wish her success in her endeavors from the court of Almighty Allah. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022