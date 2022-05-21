Тайру і полонених жінок-медиків треба вимагати обміняти на Медведчука, - волонтерка Корчинська

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"У нас є переконання, що Тайру можна ставити на обмін. Ми володіємо інформацією, що окрім Тайри у полоні є ще кілька цивільних жінок, важливих для окупаційних військ, а також військові жінки-лікарі. А ми з вами маємо зрадника Батьківщини, всім відомого Медведчука, і вважаємо, що наших героїв України, ми могли б вимагати обміняти на Медведчука"- зауважила волонтерка.



Оксана Корчиньска розповіла про звернення до Офісу президента та контакт з пані Верещук, заступником голови СБУ і помічницею президента Марією Левченко, з проханням їх вступити у переговори та призначити відповідального за перемовини по Тайрі. Пані Верещук ще три тижні тому сказала, що ФСБ Тайру не ставить на обмін.



"Через те, що Тайра публічна особа, то нам порадили починати публічну кампанію, інакше Тайру просто розстріляють. Тому що її інформаційно подавали, як начмед "Азову", хоча вона ніколи не була на цій посаді, а рятувала життя військовим та цивільним. Зараз нам потрібна допомога всіх ЗМІ України і єдине, що зараз може заставити обміняти Тайру і тих людей, яких не ставлять на обмін, це дійсно значущі люди для України, наша активність з вами та міжнародних організацій" – підкреслила Корчинська.



Волонтерка звернулась до засобів масової інформації з проханням допомагати пояснювати, що Тайра - український парамедик та волонтерка, яка зараз у полоні та потребує на звільнення разом з іншими полоненими жінками.

17 березня стало відомо, що Юлія Паєвська потрапила у полон в Маріуполі.

18 квітня донька захопленої росіянами у полон волонтерки Тайри виграла бронзу "Ігор нескорених".

1 тарвня Демсокира повідомила, що росіяни не вносять не вносять Тайру у списки полонених, яка перебуває у полоні вже 45 днів

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