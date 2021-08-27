Теракт біля аеропорту Кабула: серед загиблих були громадяни Британії

Про це повідомляє ВВС, передає Українська правда.

"Це були невинні люди, і це трагедія, що, коли вони намагалися врятувати своїх близьких, вони були вбиті боязкими терористами", - сказав міністр закордонних справ Домінік Рааб.



Він заявив, що "глибоко засмучений" звісткою про смертельні випадки, додавши, що ще двоє британців були поранені.

Рааб додав, що смертельна атака біля аеропорту Кабула "підтверджує, чому ми робимо все можливе, щоб вивезти людей".

"Ми не будемо відвертатися від тих, хто дивиться на нас в годину потреби, і терористи нас ніколи не залякають", - додав міністр.

Нагадаємо, 26 серпня пролунав вибух біля входу в аеропорт Кабула: терорист-смертник підірвав себе у натовпі.

Після цього посол Франції у Афганістані попередив про можливість ще одного вибуху в Кабулі

Згодом другий вибух прогримів у готелі "Баронс", де зупиняються британці та американці.

Кореспондент ВВС заявила, що військових в аеропорту попередили про можливість ракетного удару.

ЗМІ та таліби заявили про причетність "Ісламської держави" до терактів. Пізніше та взяла на себе відповідальність

Впродовж вечора ЗМІ інформували про нові вибухи в столиці Афганістану