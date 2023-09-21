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Термінали супутникового зв'язку, вантажівки та тягачі: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

21 вересня, 2023 четвер
18:03
Війна з Росією Німеччина уряд

Німеччина відзвітувала про надання чергового пакета військової допомоги Україні: до нього увійшли термінали супутникового зв'язку, вантажівки та тягачі

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що новий пакет допомоги від Німеччини для України містить:

  • 17 терміналів супутникового звʼязку SatCom;
  • антенний підсилювач;
  • 4 тягачі HX81 і 4 причепи до них;
  • 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • запчастини WISENT.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder. Нове озброєння від Німеччини надходить в Україну фактично кожного тижня.

Так, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи. Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T, 21 липня - танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.

29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

17 серпня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові установки ЗРК IRIS-T.

24 серпня Німеччина оголосила про передачу Україні ракет для ЗРК Patriot, 10 систем виявлення дронів, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 вантажівок Zetros, 510 000 патронів до вогнепальної зброї.

13 вересня у межах нового пакета допомоги Україна, зокрема, отримала розвідувальні дрони та бойові машини піхоти Marder.

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