Тихановська через ООН вимагатиме виведення військ РФ з Білорусі

Про це заявили в офісі лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської у зв'язку з рішенням залишити війська Російської Федерації на території Білорусі після офіційного закінчення спільних навчань 20 лютого, передає Еспресо.TV.



В офісі Тихановської наголошують, що подальше перебування російських військ у Білорусі порушує білоруську Конституцію, міжнародне право, ставить під загрозу безпеку білорусів та всього регіону.



Читайте також: Росія розмістила у Білорусі ядерну зброю, - Белсат



"Білорусь втягують у чужу війну і перетворюють на країну-агресора. Лукашенко розплачується за підтримку Кремля суверенітетом і зараз ми бачимо наслідки", - йдеться у заяві.



Саме тому демократичні сили Білорусі вимагали негайного виведення російських військ з території країни і працюватимуть над тим, щоб це питання було винесене на розгляд Ради безпеки ООН.



Дивіться і читайте: У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони



"Ми вже надіслали листи до країн ЄС із пропозиціями нових сильних санкцій, які б'ють по режиму, а не по людям. Ми проведемо консультації з сусідами, Європейським Союзом, США та Великою Британією", - зазначили в офісі Світлани Тихановської.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb