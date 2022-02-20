Тихановська через ООН вимагатиме виведення військ РФ з Білорусі
Білоруські демократичні сили вимагають негайного виведення російських військ з Білорусі та працюватимуть над ти, аби це питання було винесене на розгляд Ради безпеки ООН
Про це заявили в офісі лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської у зв'язку з рішенням залишити війська Російської Федерації на території Білорусі після офіційного закінчення спільних навчань 20 лютого, передає Еспресо.TV.
В офісі Тихановської наголошують, що подальше перебування російських військ у Білорусі порушує білоруську Конституцію, міжнародне право, ставить під загрозу безпеку білорусів та всього регіону.
Читайте також: Росія розмістила у Білорусі ядерну зброю, - Белсат
"Білорусь втягують у чужу війну і перетворюють на країну-агресора. Лукашенко розплачується за підтримку Кремля суверенітетом і зараз ми бачимо наслідки", - йдеться у заяві.
Саме тому демократичні сили Білорусі вимагали негайного виведення російських військ з території країни і працюватимуть над тим, щоб це питання було винесене на розгляд Ради безпеки ООН.
Дивіться і читайте: У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони
"Ми вже надіслали листи до країн ЄС із пропозиціями нових сильних санкцій, які б'ють по режиму, а не по людям. Ми проведемо консультації з сусідами, Європейським Союзом, США та Великою Британією", - зазначили в офісі Світлани Тихановської.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.61
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.57
- Актуальне
- Важливе