Немає поки на них часу, але спостерігаю, як з усіх дірок лізуть ворожі агенти публічного впливу. Арестович і Романенко — це те, що найбільш дратівливе і помітне.

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Паралельно з ними в нових умовах у наш простір знову впроваджується ціла лінійка дещо менш помітних, але добре відомих фігур.

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Вони знову зʼявляються у ЗМІ, тусуються на презентаціях правильних книжок, читають лекції на модних освітніх курсах. Звичайно ж, шукають можливість позувати з військовими та відомими інтелектуалами.

Це поки що "тихий» фронт" у наших тилах. І для нашого СБУ тут непочатий шмат роботи. Побажаємо нашій контррозвідці успіху.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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