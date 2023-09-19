"Тихий» фронт" у наших тилах
Для нашого СБУ тут непочатий шмат роботи. Побажаємо нашій контррозвідці успіху
Немає поки на них часу, але спостерігаю, як з усіх дірок лізуть ворожі агенти публічного впливу. Арестович і Романенко — це те, що найбільш дратівливе і помітне.
Читайте також: Проросійські проєкти в Україні — не мімікрія під виборця, а намагання зберегти "русскій мір"
Паралельно з ними в нових умовах у наш простір знову впроваджується ціла лінійка дещо менш помітних, але добре відомих фігур.
Читайте також: Такий підозрілий Шуфрич
Вони знову зʼявляються у ЗМІ, тусуються на презентаціях правильних книжок, читають лекції на модних освітніх курсах. Звичайно ж, шукають можливість позувати з військовими та відомими інтелектуалами.
Це поки що "тихий» фронт" у наших тилах. І для нашого СБУ тут непочатий шмат роботи. Побажаємо нашій контррозвідці успіху.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.49
- EUR Купівля 40.44Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе