Токаєв: "миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях у Казахстані
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що "миротворці" країн-членів ОДКБ не беруть участі у бойових операціях на території країни
Про це він сказав під час відеоконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, передає пресслужба президента Казахстану.
"Хочу наголосити, що вони ("миротворці" сил ОДКБ - ред.) не беруть участі у бойових операціях. Їхнє головне завдання полягає у забезпеченні охорони стратегічних об'єктів в Алмати та столиці Казахстану. Це дозволило казахстанським силовим структурам протидіяти терористам", - сказав він.
Він додав, що сили ОДКБ були розміщені відповідно до статей 2 та 4 Договору про колективну безпеку ОДКБ.
"Вони пробудуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації", – сказав Токаєв.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.
- Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах.
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