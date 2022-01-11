Токаєв: "миротворці" ОДКБ не беруть участі у бойових операціях у Казахстані

Про це він сказав під час відеоконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, передає пресслужба президента Казахстану.

"Хочу наголосити, що вони ("миротворці" сил ОДКБ - ред.) не беруть участі у бойових операціях. Їхнє головне завдання полягає у забезпеченні охорони стратегічних об'єктів в Алмати та столиці Казахстану. Це дозволило казахстанським силовим структурам протидіяти терористам", - сказав він.

Він додав, що сили ОДКБ були розміщені відповідно до статей 2 та 4 Договору про колективну безпеку ОДКБ.

"Вони пробудуть у Казахстані до повної стабілізації ситуації", – сказав Токаєв.

