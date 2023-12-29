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Трамп заявив, що "Сам удома 2" став успішним завдяки його епізодичній ролі

29 грудня, 2023 п'ятниця
11:08
Культура На фото: Дональд Трамп у "Сам удома 2"

Експрезидент США та підприємець Дональд Трамп стверджує, що його 6-секундна поява в кадрі зробила успішним фільм "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку"

Про це пише Variety.

Дональд Трамп розкритикував режисера фільму "Сам вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріса Коламбуса за те, що він заявив в інтерв’ю, що Трамп знущався з нього під час зйомок сиквелу 1992 року.

У своїй соцмережі Truth Social колишній президент США заявив, що Коламбус і виробнича команда "благали його знятися в епізодичній ролі в "Сам удома 2".

"Вони орендували готель Plaza в Нью-Йорку, яким я володів на той час. Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити. Вони були дуже милими, але, перш за все, наполегливими. Я погодився, а решта вже історія! Це маленьке камео злетіло, як ракета, і фільм мав великий успіх, і досі має, особливо під час Різдва. Люди дзвонять мені, коли він виходить в ефір", - написав Трамп.

В інтерв’ю Business Insider у 2020 році Коламбус згадав, як він і його команда "хотіли знімати у фоє" Plaza, тому що вони "не змогли перебудувати" нью-йоркський готель. Вони припускали, що їм буде потрібно лише сплатити плату за використання локації, але у Трампа була інша умова.

"Єдина умова, за якої ви можете скористатися Plaza, — це якщо я знімусь у фільмі", — пригадав Колумб слова Трампа. - Тож ми погодилися зняти його у фільмі, і коли ми вперше показали його, сталася найдивніша річ: люди аплодували, коли Трамп з’явився на екрані. Тож я сказав своєму редактору: "Залиште його у фільмі. Це момент для глядачів". Але він таки вдавався до залякувань, щоб зʼявитися у фільм".

Коментуючи ці слова режисера, Трамп наголосив, що вони далекі від істини.

"Це камео допомогло зробити фільм успішним. Але якщо вони відчували, що це тиск або не хотіли мене, чому вони вставили мене і залишали у фільмі понад 30 років? Тому що я був і залишаюся чудовим для фільму, ось чому! Просто ще один голлівудський хлопець з минулого, який шукає швидкого виправлення реклами Трампа!", - додав він.

  • Раніше журналісти NYT порахували, наскільки багатими були Маккалістери з "Сам удома". Вони звернулися до економістів і зʼясували, що будинок, як у Маккалістерів, у 2022-му коштував $2,4 млн, такий могли собі дозволити лише 1% американців.
  • П’ятиповерховий таунхаус на Мангеттені, в якому персонаж Маколея Калкіна захищався від "липких бандитів" у "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", виставили на продаж. Він продається за $6,7 млн.
  • Актор Джо Пеші через 30 років після виходу культової новорічної комедії зізнався, що більшість трюків, під час яких він отримав синці та шишки, виконував сам.
Кіно
Різдво
Дональд Трамп
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