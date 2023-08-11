Тренер "Марселя" відкрито заявив, що не розраховує на Малиновського

Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".

Марселіно наголосив, що Малиновський близький до відходу з команди.

"Дженгіз Ундер не тренувався через фізичну проблему. Щодо Руслана Маліновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць. Я не розраховую на згаданих гравців у матчі, але потрібно почекати кілька ігор, щоб знати, на кого я розраховую. У нас багато матчів, будемо чергуватися, є новачки", - сказав головний тренер "Марселю".

Руслан Малиновський

За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.

Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.

Авторитетний журналіст Джанлука ді Марціо повідомив що 30-річним українцем цікавиться головний тренер "Торіно" Іван Юрич. До Малиновського також є інтерес з Туреччини, а саме "Бешикташа".