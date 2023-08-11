Тренер "Марселя" відкрито заявив, що не розраховує на Малиновського
Головний тренер французького "Марселя" Марселіно пояснив ситуацію навколо українця Руслана Малиновського
Про це повідомляє офіційний сайт "Марселя".
Марселіно наголосив, що Малиновський близький до відходу з команди.
"Дженгіз Ундер не тренувався через фізичну проблему. Щодо Руслана Маліновського, то ми на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб. Я тут з 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць. Я не розраховую на згаданих гравців у матчі, але потрібно почекати кілька ігор, щоб знати, на кого я розраховую. У нас багато матчів, будемо чергуватися, є новачки", - сказав головний тренер "Марселю".
Руслан Малиновський
За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування в керівництва.
Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.
Авторитетний журналіст Джанлука ді Марціо повідомив що 30-річним українцем цікавиться головний тренер "Торіно" Іван Юрич. До Малиновського також є інтерес з Туреччини, а саме "Бешикташа".
- У лютому стало відомо, що зарплата Малиновського у французькому "Марселі" складає 1,8 млн євро на рік.
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