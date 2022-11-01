Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Twitter.

"Продовжується робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок, з українських портів вийшли ще 3 судна із зерном", - ідеться в повідомленні.

Агентство AFP уточнило, що судна залишили українські порти в межах угоди, укладеної між РФ та Україною за посередництва Туреччини та ООН.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.

31 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився назвати умови поновлення "зернової угоди".

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