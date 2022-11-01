Три кораблі з зерном у вівторок залишили українські порти
Ще три кораблі, навантажені зерном, залишили українські порти у вівторок, 1 листопада
Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Twitter.
"Продовжується робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок, з українських портів вийшли ще 3 судна із зерном", - ідеться в повідомленні.
Агентство AFP уточнило, що судна залишили українські порти в межах угоди, укладеної між РФ та Україною за посередництва Туреччини та ООН.
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду.
- 31 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився назвати умови поновлення "зернової угоди".
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