Труханов передумав оскаржувати заставу в 13 млн грн
Сьогодні, 16 травня, в апеляційній палаті ВАКС триває розгляд апеляції мера Одеси Геннадія Труханова про обрання йому варти із заставою у понад 13 млн грн
Про це інформує Центр протидії корупції.
На початку засідання адвокат Труханова відмовився від апеляційної скарги. Труханов цю відмову підтримав.
Натомість прокурор свою скаргу в частині збільшення розміру застави підтримала і зараз триває її розгляд. САП вважає, що застава у 13 млн грн не зможе запобігти встановленим судом ризикам і просить збільшити заставу до майже 51 млн грн.
- 4 травня ВАКС взяв Труханова під варту із правом внесення застави. Після проведеної Трухановим ночі в СІЗО, заставу за нього вніс депутат його партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.
- Одеського міського голову й інших згаданих фігурантів справи обвинувачують у заволодінні коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.
- З жовтня 2018 року цю справу розглядали в Малиновському районному суді Одеси. 4 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси оголосив виправдувальний вирок одеському міському голові та іншим особам.
- 25 квітня ВАКС застосував до Труханова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень.
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