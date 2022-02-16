Трухіна та Кузьміних виключать із фракції "Слуга Народу"

Про це він заявив керівник фракції Давид Арахамія в кулуарах парламенту, повідомила кореспондент телеканалу "Еспресо" Валерія Пашко.



"Я ж вам сказав, коли ми вийшли з цього позачергового засідання фракції, що на черговому засіданні фракції його (Трухіна) та Кузьміних ми проголосуємо. Це, я думаю, у понеділок, коли буде фракція", - зазначив Арахамія.



За його словами, підписи за виключення нардепів ще не почали збирати.



"Зараз інші пріоритети і ми це зробимо обов'язково. Якщо ми зробимо наступний тиждень пленарним - думаю, найімовірніше, в середу. А якщо наступний не буде пленарним, то зробимо через тиждень на пленарному", - сказав Арахамія.



Він повідомив, що пленарний тиждень Ради можуть перенести на 22-25 лютого замість 1-4 березня.

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