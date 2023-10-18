ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох командирів ХАМАСу

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що жертвами стали начальник групи протитанкових керованих ракет у міській бригаді ХАМАС у Газі Мухаммад Авдалла та командувач військово-морськими силами ХАМАС Акрам Хіджазі.

Їх ліквідували завдяки розслідувальним зусиллям агентства безпеки "Шин Бет" та Управління військової розвідки.

"ЦАХАЛ стверджує, що він також завдав ударів по командних центрах ХАМАС, плацдармах, місцях запуску протитанкових керованих ракет, а також по військовій інфраструктурі, деякі з них містили тунелі", - йдеться у повідомленні.