ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох командирів ХАМАСу
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще двох командирів ХАМАСу в Газі внаслідок ударів протягом минулої доби
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що жертвами стали начальник групи протитанкових керованих ракет у міській бригаді ХАМАС у Газі Мухаммад Авдалла та командувач військово-морськими силами ХАМАС Акрам Хіджазі.
Їх ліквідували завдяки розслідувальним зусиллям агентства безпеки "Шин Бет" та Управління військової розвідки.
"ЦАХАЛ стверджує, що він також завдав ударів по командних центрах ХАМАС, плацдармах, місцях запуску протитанкових керованих ракет, а також по військовій інфраструктурі, деякі з них містили тунелі", - йдеться у повідомленні.
- У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.
- Президент США Джо Байден мав зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані 18 жовтня, але скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.
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