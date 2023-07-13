"Це не про пацієнтів": Разумков про законопроєкт щодо медканабісу

Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Проти забезпечення хворих або тих, хто потребує таких медикаментів ліками у стінах Ради немає. Це маніпуляція лобістів цієї історії. Я підтримую виробництво препаратів з канабіноїдами на території України і забезпечення ліками наших пацієнтів. Цей законопроєкт не про це, він про те, щоб вирощувати тут. Закладаються такі норми, які шкодять і створенню виробництва таких медикаментів", - вважає він.

За словами Разумкова, законопроєкт встановить мораторій до 2028 року на ввезення будь-яких речовин для виробництва медзасобів українського виробництва.

"Дозволяється завозити таблетки або масла. Якщо ми говоримо про вивезення, то встановлюється нульова квота. Все, що буде тут вирощуватися - буде експортуватися. Мова не йде про українську економіку та пацієнтів. Для того, щоб забезпечити пацієнтів вже завтра відповідними ліками, треба змінити одну постанову Кабміну. Це питання двох-трьох днів. Не треба створювати додаткові структури для контролю, не треба створювати історії щодо ліцензій, що містить корупційну складову. В цьому законопроєкті нічого не буде прописано про контроль, про те, як це відбуватися, хто буде контролювати, який обсяг повинен залишатися в державі. Як буде функціювати ця галузь. Це не про це, це не про пацієнтів", - підсумував нардеп.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс - це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини - канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

Медичний канабіс як ліки використовують у понад 50 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також, Велика Британія, США та Канада.

Історія з ухваленням закону про легалізацію медичного канабісу в Україні

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс №5596. Документ повернули на доопрацювання. Тоді народний депутат Микола Княжицький наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

10 червня 2022 року Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457. Перед тим уряд підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні.

Низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити згаданий законопроєкт. Законопроєкт під назвою "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" передбачає не повний легалайз, але дає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів. паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

7 липня в МОЗ заявили про підтримку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу.

Верховна Рада України на засіданні 13 липня підтримала в першому читанні законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу.