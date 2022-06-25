Центр при РНБО спростував фейки про кандидатство України в ЄС
Центр протидії дезінформації спростував фейки про нібито формальність і тривалість кандидатства України в ЄС
Про це йдеться в телеграмі Центру при РНБО.
Першим фейком є те, що кандидатство в Євросоюзі є формальним і не має сенсу.
"Статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС", - зауважили в ЦПД.
Також у відмстві пояснили, чому Україна не може вступити до Євросоюзу відразу. Спершу країна має продовжити реформу судової системи, посилити боротьбу з корупцією, забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF, впровадити антиолігархічний закон, привести законодавство про медіа до стандартів ЄС і змінити законодавство про нацменшини.
"Фейк: Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10–30 років кандидати в ЄС. Україні теж доведеться стільки чекати!" В разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік, наголосили в Центрі при РНБО.
- 11 червня Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".
- 20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
- 22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.
- 23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС
- 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав голів держав і урядів ЄС невідкладно надати Україні статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
- 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
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