Про це йдеться в телеграмі Центру при РНБО.

Першим фейком є те, що кандидатство в Євросоюзі є формальним і не має сенсу.

"Статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС", - зауважили в ЦПД.

Також у відмстві пояснили, чому Україна не може вступити до Євросоюзу відразу. Спершу країна має продовжити реформу судової системи, посилити боротьбу з корупцією, забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF, впровадити антиолігархічний закон, привести законодавство про медіа до стандартів ЄС і змінити законодавство про нацменшини.

"Фейк: Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10–30 років кандидати в ЄС. Україні теж доведеться стільки чекати!" В разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік, наголосили в Центрі при РНБО.

11 червня Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав голів держав і урядів ЄС невідкладно надати Україні статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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