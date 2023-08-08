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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 серпня

8 серпня, 2023 вiвторок
23:07
Суспільство фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

МаніпуляціяНа думку спікера держдуми РФ В. Володіна, "на Заході вже втомилися від Зеленського та ненаситного київського режиму. Його невдячність стала домінантою європейської політики. Про це відкрито заявляють на офіційному рівні й у Британії, і навіть в Польщі". 

Фейк: "Крах нинішнього київського режиму близький, у західній пресі невипадково з'явилися припущення, що Зеленського скоро можуть вбити", – сказав Я. Гагін, так званий радник донецького колаборанта Пушиліна.

Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Проти нас (Росії, — ред.) практично відкрито воює вся система НАТО. Ми маємо достатньо сил, щоб вирішити всі завдання спеціальної військової операції".

  • Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
  • Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України.
  • Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк, що військові нібито стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях.
  • 8 серпня російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді.
Світ
Україна
Росія
Польща
Дмитро Медведєв
РНБО
Війна з Росією
фейк
Велика Британiя
пропаганда
російські фейки
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