Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: На думку спікера держдуми РФ В. Володіна, "на Заході вже втомилися від Зеленського та ненаситного київського режиму. Його невдячність стала домінантою європейської політики. Про це відкрито заявляють на офіційному рівні й у Британії, і навіть в Польщі".
Фейк: "Крах нинішнього київського режиму близький, у західній пресі невипадково з'явилися припущення, що Зеленського скоро можуть вбити", – сказав Я. Гагін, так званий радник донецького колаборанта Пушиліна.
Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Проти нас (Росії, — ред.) практично відкрито воює вся система НАТО. Ми маємо достатньо сил, щоб вирішити всі завдання спеціальної військової операції".
- Мережею поширюється фейкова інформація, що президент США Ніксон передбачив американську війну в Україні.
- Ворог запустив дезінформаційну кампанію про набір американських студентів-боржників до Інтернаціонального легіону України.
- Раніше повідомлялося, що ворог поширює фейк, що військові нібито стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях.
- 8 серпня російська пропаганда запустила новий фейк про мобілізацію етнічних українців у Канаді.
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