Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: На думку спікера держдуми РФ В. Володіна, "на Заході вже втомилися від Зеленського та ненаситного київського режиму. Його невдячність стала домінантою європейської політики. Про це відкрито заявляють на офіційному рівні й у Британії, і навіть в Польщі".

Фейк: "Крах нинішнього київського режиму близький, у західній пресі невипадково з'явилися припущення, що Зеленського скоро можуть вбити", – сказав Я. Гагін, так званий радник донецького колаборанта Пушиліна.

Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Проти нас (Росії, — ред.) практично відкрито воює вся система НАТО. Ми маємо достатньо сил, щоб вирішити всі завдання спеціальної військової операції".