Цьогоріч Газпром прокачає до ЄС 145 млрд куб. м газу - найменше за останні 6 років, - Макогон
Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що російський монополіст Газпром у 2021 році прокачає до Євросоюзу найменший за останні 6 років обсяг газу
Про це Макогон написав у Facebook.
"У 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд куб.м, що стане мінімумом за останні 6 років та менше, ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максимальних цін на газ у ЄС та значного зростання постачання газу до Туреччини та Китаю", - йдеться у повідомленні.
Макогон зазначив, що Газпром звітує про те, що у 2021 році через Україну до Європи доставлено 40 млрд куб. м газу. Цей обсяг на 30% менший, ніж у 2020 році, і на 45% - ніж у 2019.
"Попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн куб. м за добу", - написав Макогон.
Керівник ОГТСУ додав, що ціна на газ у Європі перевищила $1500 за тис. куб. м. Це сталося тому, що РФ не хоче збільшувати постачання до ЄС, поки газопровід "Північний потік-2" не буде сертифікований.
"Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - зазначив Макогон.
Очільник ОГТСУ підкреслив, що потужність української газотранспортної системи складає 145 млрд куб.м. Цього достатньо, щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС без інших газогонів.
- Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.
- 23 грудня ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів.
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- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.
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