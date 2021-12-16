Цьогоріч Газпром прокачає до ЄС 145 млрд куб. м газу - найменше за останні 6 років, - Макогон

Про це Макогон написав у Facebook.

"У 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд куб.м, що стане мінімумом за останні 6 років та менше, ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максимальних цін на газ у ЄС та значного зростання постачання газу до Туреччини та Китаю", - йдеться у повідомленні.

Макогон зазначив, що Газпром звітує про те, що у 2021 році через Україну до Європи доставлено 40 млрд куб. м газу. Цей обсяг на 30% менший, ніж у 2020 році, і на 45% - ніж у 2019.

"Попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн куб. м за добу", - написав Макогон.

Керівник ОГТСУ додав, що ціна на газ у Європі перевищила $1500 за тис. куб. м. Це сталося тому, що РФ не хоче збільшувати постачання до ЄС, поки газопровід "Північний потік-2" не буде сертифікований.

"Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - зазначив Макогон.

Очільник ОГТСУ підкреслив, що потужність української газотранспортної системи складає 145 млрд куб.м. Цього достатньо, щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС без інших газогонів.







Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.

23 грудня ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів.

15 грудня ціна на газ сягнула $1550 за тис. куб м.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.

Зеленський заявив, що міг би використати "Північний потік-2" як інструмент у переговорах з Путіним



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