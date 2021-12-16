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Цьогоріч Газпром прокачає до ЄС 145 млрд куб. м газу - найменше за останні 6 років, - Макогон

16 грудня, 2021 четвер
15:34
Економіка газ

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що російський монополіст Газпром у 2021 році прокачає до Євросоюзу найменший за останні 6 років обсяг газу

Про це Макогон написав у Facebook.

"У 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд куб.м, що стане мінімумом за останні 6 років та менше, ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максимальних цін на газ у ЄС та значного зростання постачання газу до Туреччини та Китаю", - йдеться у повідомленні.

Макогон зазначив, що Газпром звітує про те, що у 2021 році через Україну до Європи доставлено 40 млрд куб. м газу. Цей обсяг на 30% менший, ніж у 2020 році, і на 45% - ніж у 2019. 

"Попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн куб. м за добу", - написав Макогон.

Керівник ОГТСУ додав, що ціна на газ у Європі перевищила $1500 за тис. куб. м. Це сталося тому, що РФ не хоче збільшувати постачання до ЄС, поки газопровід "Північний потік-2" не буде сертифікований.

"Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - зазначив Макогон.

Очільник ОГТСУ підкреслив, що потужність української газотранспортної системи складає 145 млрд куб.м. Цього достатньо, щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС без інших газогонів. 
 


 
  • Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.
  • 23 грудня ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів. 
  • 15 грудня ціна на газ сягнула $1550 за тис. куб м.
  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований. 
  • Зеленський заявив, що міг би використати "Північний потік-2" як інструмент у переговорах з Путіним


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Газпром
ГТС
Сергій Макогон
Оператор ГТС
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