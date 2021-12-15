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Зеленський заявив, що міг би використати "Північний потік-2" як інструмент у переговорах з Путіним

15 грудня, 2021 середа
21:31
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що газопровід "Північний потік-2" є серйозним інструментом для розмови з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це президент сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про "Північний потік-2". Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - сказав Зеленський.

За словами президента, такий інструмент знаходиться у руках лідерів країн Європейського Союзу.

"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені”, - наголосив Зеленський.

 

  • Нагадаємо, Зеленський заявив, що "не виключає прямих перемовин із Путіним". 
  • 15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
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Володимир Зеленський
заява
Північний потік-2
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