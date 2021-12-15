Зеленський заявив, що міг би використати "Північний потік-2" як інструмент у переговорах з Путіним

Про це президент сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про "Північний потік-2". Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - сказав Зеленський.

За словами президента, такий інструмент знаходиться у руках лідерів країн Європейського Союзу.

"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені”, - наголосив Зеленський.





Нагадаємо, Зеленський заявив, що "не виключає прямих перемовин із Путіним".

15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.



