Зеленський заявив, що міг би використати "Північний потік-2" як інструмент у переговорах з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що газопровід "Північний потік-2" є серйозним інструментом для розмови з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це президент сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про "Північний потік-2". Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не кажу про енергетичну безпеку. Це в принципі серйозний інструмент для розмови з РФ", - сказав Зеленський.
За словами президента, такий інструмент знаходиться у руках лідерів країн Європейського Союзу.
"Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені”, - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, Зеленський заявив, що "не виключає прямих перемовин із Путіним".
- 15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.
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