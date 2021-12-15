Обговорили євроінтеграцію, агресію РФ та оборонну сферу: Зеленський зустрівся з Макроном та новим канцлером Німеччини Шольцом
15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном
Про це Зеленський повідомив у своєму twitter.
У рамках саміту Східного партнерства у Брюсселі Зеленський вперше зустрівся із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент підкреслив, що очікує поглиблення співпраці з Німеччиною у сферах енергетики, безпеки та оборони, а також розраховує на підтримку євроатлантичного курсу.
Зеленський додав, що запросив очільника нового уряду Німеччини відвідати Україну.
Також президент зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном, з яким обговорив питання співпраці між державами. Зеленський висловив сподівання, що головування Франції у Європейській раді приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії з боку Росії.
"Лідери скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України. Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - йдеться в повідомленні на сайті ОП.
- 15-16 грудня у Брюсселі триває шостий саміт Східного партнерства, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський.
- Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким обговорив європейські перспективи України та напруження на кордоні з Росією.
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