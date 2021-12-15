Обговорили євроінтеграцію, агресію РФ та оборонну сферу: Зеленський зустрівся з Макроном та новим канцлером Німеччини Шольцом

Про це Зеленський повідомив у своєму twitter.



У рамках саміту Східного партнерства у Брюсселі Зеленський вперше зустрівся із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Президент підкреслив, що очікує поглиблення співпраці з Німеччиною у сферах енергетики, безпеки та оборони, а також розраховує на підтримку євроатлантичного курсу.



Зеленський додав, що запросив очільника нового уряду Німеччини відвідати Україну.



15-16 грудня у Брюсселі триває шостий саміт Східного партнерства, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, з яким обговорив європейські перспективи України та напруження на кордоні з Росією.