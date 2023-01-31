Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, Туреччина в нинішніх умовах не може підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО, але якщо Стокгольм "виконає взяті на себе зобов'язання", то Анкара буде готова знову обговорити це питання.

"Голова МЗС шведського уряду приїжджав до нас із візитом. Він почув, як усі партії однаково заявляють, що без виконання зобов'язань ратифікація протоколу неможлива", — сказав Чавушоглу.

Він звинуватив Швецію у тому, що там продовжують діяти представники Робітничої партії Курдистану та Національної армії Сирійського Курдистану, які Туреччина вважає терористичними організаціями.

"У Швеції активно орудують члени таких терористичних структур, як РКК та кривавої організації Фетуллаха Ґюлена. Посібники терористів займаються пропагандою та збиранням коштів, тобто фактично фінансуванням тероризму. Ми усвідомлюємо пріоритети безпеки Швеції та Фінляндії, і очікуємо на такий самий підхід від двох скандинавських країн", - зазначив Чавушоглу.

Водночас він висловив готовність підтримати протокол про членство Фінляндії у НАТО окремо.

"Якщо у НАТО позицію переглянуть, і виступатимуть за розгляд питань окремо, то можу сказати, що Анкара ставиться позитивніше до вступу Гельсінкі до блоку НАТО. У Фінляндії діють схожі зі Швецією закони, проте, на відміну від Стокгольма, там не санкціонують акції зі спаленням Корану. Неприязнь до християнства та ісламу однаково злочинна. Це – злочин проти людяності", - сказав міністр.

21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.

30 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара може схвалити вступ Фінляндії до НАТО окремо від Швеції.

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