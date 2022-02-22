Туреччина закликала своїх громадян виїхати зі Сходу України
У зв'язку з ескалацією російсько-української війни МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам залишити Схід України
Про це свідчить заява відомства.
"У світлі останніх подій ми наполегливо закликаємо наших громадян покинути східні регіони України", - ідеться в повідомленні.
Міністерство рекомендувало в разі надзвичайних ситуацій звертатися до турецького посольства в Києві.
- Як повідомляли раніше, Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
- Австралія рекомендувала своїм громадянам виїхати з України через ризик вторгнення РФ.
- Байден закликав американців негайно покинути Україну.
- Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з України.
- Грузія рекомендувала співробітникам свого посольства в Україні евакуювати родини з Києва
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