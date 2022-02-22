Туреччина закликала своїх громадян виїхати зі Сходу України

Про це свідчить заява відомства.



"У світлі останніх подій ми наполегливо закликаємо наших громадян покинути східні регіони України", - ідеться в повідомленні.



Міністерство рекомендувало в разі надзвичайних ситуацій звертатися до турецького посольства в Києві.

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