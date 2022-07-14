Турецька влада знову допустила розвантаження суден з вимкненими системами ідентифікації, - журналістка Яресько

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Напередодні чотиристоронніх переговорів, у Туреччині ми спостерігали новий кейс, коли прийшли з Керчі два судна, завантажених кукурудзою, з вимкнутими АІС (автоматична ідентифікаційна система – ред.). Зайшли у турецький порт, розвантажилися і вийшли з вимкненими системами ідентифікації. Такого ще ми не спостерігали", - зазначила журналістка.

Катерина Яресько вважає, що таким чином турецька влада допустила судна з вимкненими АІС до свого порту і прикрила крадіжку.

"Відповідно, переговори викликають сильне занепокоєння, тому що має бути прийняте рішення про розблокування портів і вивіз зерна тільки при гарантованій безпеці. Фактично, ні одна сторона переговорів не може виступити таким гарантом", - зауважила Яресько.

3 липня Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина затримала судно, яке прибуло з окупованого російськими військовими Бердянська

6 липня Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно

7 липня турецька влада відпустила російський суховантаж "Жібек Жоли", який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська

Також Катерина Яресько, журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", розповіла, що Туреччина прийняла половинчасте рішення щодо корабля "Жібек Жоли" із краденим українським зерном

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