Турецька влада знову допустила розвантаження суден з вимкненими системами ідентифікації, - журналістка Яресько
Катерина Яресько, журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", вважає, що має бути прийняте рішення про розблокування портів і вивіз зерна тільки при гарантованій безпеці
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Напередодні чотиристоронніх переговорів, у Туреччині ми спостерігали новий кейс, коли прийшли з Керчі два судна, завантажених кукурудзою, з вимкнутими АІС (автоматична ідентифікаційна система – ред.). Зайшли у турецький порт, розвантажилися і вийшли з вимкненими системами ідентифікації. Такого ще ми не спостерігали", - зазначила журналістка.
Катерина Яресько вважає, що таким чином турецька влада допустила судна з вимкненими АІС до свого порту і прикрила крадіжку.
"Відповідно, переговори викликають сильне занепокоєння, тому що має бути прийняте рішення про розблокування портів і вивіз зерна тільки при гарантованій безпеці. Фактично, ні одна сторона переговорів не може виступити таким гарантом", - зауважила Яресько.
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