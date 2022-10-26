У Бахмуті залишилося декілька тисяч людей, які не хочуть евакуюватися, - боєць ТрО Фірсов
З Бахмуту Донецької області наразі евакуювалося 90% людей, однак кілька тисяч мешканців відмовляються виїжджати, попри постійну загрозу життю
Про це в ефірі Еспресо розповів боєць ТрО Єгор Фірсов.
"Я хочу підкреслити, що це маленька частина людей. Не можна говорити про весь Бахмут. Значна більшість, 90% людей, з Бахмуту виїхали. Залишилися оці умовні 10%, я насправді не знаю, скільки це, але це точно декілька тисяч людей, які за різними причинами їхати не хочуть", - сказав він.
Єгор Фірсов зазначив, що не всі мешканці Бахмуту, які залишилися у місті, чекають повернення російських окупантів.
"Не всі там вата, я зустрічав одного чоловіка, у якого величезна собака і він не кидає свого пса, він гуляє з ним по місту, ми – військові – його усі знаємо, він за Україну, ніякий не ждун, але це його причина", - додав він.
- 8-річного хлопчика Богдана, який залишився сам у Бахмуті, врятували з-під вогню. Його родину вбили росіяни.
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