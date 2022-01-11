У Бельгії COVID-сертифікати планують вважати дійсними лише за наявності бустерного щеплення
Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук підтвердив, що санітарна перепустка буде вважатися дійсною лише при включенні бустерної дози вакцини від коронавірусу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Сертифікат про вакцинацію стає санітарною перепусткою у разі відвідування заходів.
"Настане момент, дату якого ще не визначено, коли щеплення бустерною дозою стане визначальним для дозволу на отримання перепустки", - сказав він.
Ванденбрук зазначив, що для схвалення цього рішення має пройти "деяка кількість тижнів".
На думку міністра, це логічний крок, оскільки ефект базової вакцинації протягом декількох місяців послаблюється, і бустерне щеплення зміцнює його.
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