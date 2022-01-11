У Бельгії COVID-сертифікати планують вважати дійсними лише за наявності бустерного щеплення

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сертифікат про вакцинацію стає санітарною перепусткою у разі відвідування заходів.

"Настане момент, дату якого ще не визначено, коли щеплення бустерною дозою стане визначальним для дозволу на отримання перепустки", - сказав він.

Ванденбрук зазначив, що для схвалення цього рішення має пройти "деяка кількість тижнів".

На думку міністра, це логічний крок, оскільки ефект базової вакцинації протягом декількох місяців послаблюється, і бустерне щеплення зміцнює його.

Нагадаємо, у Чилі почали робити четверте щеплення від коронавірусу.

У Ізраїлі щеплення четвертою дозою вакцини проти коронавірусу дозволили робити медикам.

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини проти COVID-19 людям з ослабленим імунітетом.