У Білорусі придумали нову назву для колишніх ресторанів McDonald's, - росЗМІ
Білорусь, ймовірно, обрала нову назву для колишнього McDonald's. 12 квітня стало відомо про подану заявку на реєстрацію бренду Mak.by
Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.
Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by.
На логотипі зображено контур жовтого серця, білий надпис - назва компанії, на темно-зеленому фоні.
Станом на 12 квітня відомо, що мережа працює під вивіскою "Мы открыты".
Саме цю назву обрали в Білорусі після виходу мережі американських ресторанів швидкого харчування McDonald's.
Варіант "Вкусно и точка", як у РФ, заблокував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
- Нагадаємо, 8 березня 2022 року McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.
- 16 травня американська мережа швидкого харчування McDonald's заявила, що остаточно залишає російських ринок.
- 12 червня повідомлялося, що в Росії на зміну McDonald's прийде мережа ресторанів швидкого харчування "Вкусно и точка".
- Журналіст Денис Казанський звинуватив російську мережу швидкого харчування "Вкусно и точка", якою замінили McDonald's, у крадіжці логотипа в португальського виробника кормів для тварин.
- 11 листопада стало відомо, що ресторани швидкого обслуговування компанії McDonald's покидають білоруський ринок.
- Від 18 листопада 2022 року McDonald's у Казахстані тимчасово зупинив роботу всіх своїх ресторанів. А 5 січня цього року мережа припинила роботу в Казахстані, однак ТОВ "Food Solutions KZ", яке керувало нею, планує оголосити про відновлення діяльності під новою назвою.
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