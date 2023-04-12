Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by.

На логотипі зображено контур жовтого серця, білий надпис - назва компанії, на темно-зеленому фоні.

Станом на 12 квітня відомо, що мережа працює під вивіскою "Мы открыты".

Саме цю назву обрали в Білорусі після виходу мережі американських ресторанів швидкого харчування McDonald's.

Варіант "Вкусно и точка", як у РФ, заблокував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.