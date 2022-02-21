У Білорусі заявили, що війська РФ вийдуть із країни, коли з'явиться "об'єктивна необхідність"

Про це сказав начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Білорусь генерал-майор Віктор Гулевич, повідомляє БелТа.



"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі президентами Білорусі та Росії прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити. Підрозділи Збройних Сил Росії повернуться до своїх пунктів постійної дислокації лише тоді, коли в цьому з'явиться об'єктивна необхідність і коли ми це самі визначимо. Це суто наша внутрішня справа", - заявив Гулевич.



Начальник генштабу наголосив, що це також залежатиме від дій Заходу. За його словами, сили та засоби, розміщені біля білоруського кордону, "є одним із факторів, що впливають на подальший розвиток ситуації".



"Тому Білорусь має право вимагати відведення створених угруповань військ США та окремих країн - членів НАТО від кордонів Республіки Білорусь та Союзної держави та забезпечити контроль виведення військ заходами верифікації", - заявив він.

Нагадаємо, 20 лютого у Білорусі закінчилися спільні з РФ військові навчання. Однак білоруське військове командування оголосило, що війська Росії не будуть виведені з країни після завершення навчань.

Світлана Тихановська вимагатиме виведення військ РФ з Білорусі через Раду безпеки ООН.