У британській розвідці розповіли, яку допомогу для війни може отримати КНДР від Росії

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що північнокорейські боєприпаси вже були доставлені до військових складів на заході Росії, попри заперечення цієї інформації.

"Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових відвантажень (понад 1 000 контейнерів протягом останніх декількох тижнів), то вона буде на шляху стати одним із найважливіших зарубіжних постачальників зброї для Росії, поряд з Іраном та Білоруссю", - зазначили у розвідці.

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На думку британської розвідки, поки незрозуміло, що саме РФ погодилася надати Північній Кореї, малоймовірно, що повний пакет вже остаточно сформований. Ймовірно, це було однією з головних тем обговорення під час нещодавніх візитів російських посадовців вищого рівня до Північної Кореї.

Ймовірно, пакет включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний" в Амурській області РФ.

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

У спільній заяві очільники зовнішньополітичних відомств США, Південної Кореї та Японії заявили, що Північна Корея постачає Росії військову техніку та боєприпаси, а натомість Пхеньян може отримати технології для ядерних та балістичних ракет