У Defense Express розповіли, скільки F-16 і коли отримає Україна

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, ми будемо чекати роками на F-16, тому що літаки надходитимуть в Україну поступово. І це є реалізацією програми. Наразі Норвегія передає до Данії два F-16 для навчання українських пілотів. Разом з літаками у двомісній версії також будуть направлені й десять інструкторів. Норвезьке видання пише, що всі літаки будуть у Данії не раніше весни, а можливо і влітку. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про передачу Україні одразу 18 винищувачів", - пояснив Катков.

За словами головного редактора видання Defense Express, мова йде про програму, яка передбачає надання F-16 України з країн-донорів, які замінюють їх на F-35.

"Але деякі країни-донори зможуть розпочати передавати F-16 значно пізніше. Наприклад, у Бельгії повідомили про можливість постачання лише перших кількох літаків у 2025 році. Норвезьке видання зазначило, що Україна може отримати до сотні літаків. Тобто будуть передані абсолютно всі F-16, які є в оголошених країнах-донорах. Це значна кількість літаків, до яких потрібно підготувати велику кількість пілотів і наземного персоналу. Постачання Україні F-16 - це не короткострокове завдання. Це одна з найбільших програм переозброєння України", - додав Катков.

Що відомо про F-16 для України

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

За твердженням міноборони Естонії, Україна, найімовірніше, мала отримати першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

26 грудня перша група українських пілотів завершила базову підготовку з польотів на F-16 у Великій Британії: зараз вони навчаються керувати винищувачами у Данії.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам заявив про відправлення двох винищувачів F-16 до Данії, щоб зробити свій внесок у навчання українських пілотів використанню літаків.