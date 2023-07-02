Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, випробує альтернативний спосіб святкування Дня незалежності США з першим в історії шоу безпілотників.

Мер міста Ерін Менденхолл заявила, що новий формат мінімізує "високу пожежну небезпеку" та зменшить проблеми з якістю повітря, спричинені піротехнікою. Штат Юта найбільше потерпає від лісових пожеж.

Крім цього, у сусідньому штаті Колорадо, де так само триває сезон лісових пожеж, місто Боулдер ухвалило аналогічне рішення про використання безпілотників на заміну феєрверкам.

У містах Каліфорнії теж вирішили провести для свята більш екологічні світлові шоу з дронами. Джефф Стейн Власник каліфорнійської компанії з виробництва дронів "Drone Studios", вважає таку альтернативу прийнятною, зокрема через те, що дрони набагато тихіші.

"Безпілотники можна використовувати багаторазово, а з феєрверками виникає дим, сміття. Шум викликає стрес у собак і людей з посттравматичним стресовим розладом, а у Сан-Дієго багато військових", - сказав він.

За словами Стейна, пікселі дронів, які освітлюватимуть місцевість, імітуватимуть феєрверки. Таким чином вони демонструватимуть повітряну анімацію та розповідатимуть історії за допомогою анімованої графіки.