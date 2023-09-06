У Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову "непогану посаду в СНД"

Про це заявив член комітету Держдуми з оборони генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін у коментарі виданню "Підйом".

Зазначається, що сьогодні ім'я Сергія Суровікіна зникло зі списку головнокомандувачів Збройних Сил на сайті Міноборони. Заварзін заявив, що "нічого страшного" не відбувається, а Суровікін зараз "відпочиває після війни".

"Він воював добре, пройшла ситуація. Я знаю те ж, що й ви, що знайшли йому іншу посаду, змінили, виконує команди головкому його начальник штабу, а у Суровікіна інша посада, вона хороша, по СНД або як він там правильно називається. Але почекаємо, побачимо, це не головне. Людина на війні була, зараз відпочиває, напевно у відпустці ще якийсь час буде. Поживемо побачимо. Нічого страшного там не відбувається", - сказав він.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію. Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція". "Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він. Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися. Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times. Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала. За даними британської розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена.

22 серпня з'явилась інформація, нібито російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача ПКС РФ, проте він залишається в розпорядженні Міноборони Росії.

Нещодавно також стало відомо, що після загибелі Євгена Пригожина генерала Сергія Суровікіна відпустили, він залишається офіцером, проте більше не має військових перспектив.