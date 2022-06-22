У ДПСУ пояснили, з якого віку діти можуть самостійно виїхати за кордон
У ДПСУ прояснили умову, скільки років має бути дитині, аби вона могла самостійно виїхати за межі України
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Самостійно виїжджати за межі України дитина може з 16 років, проте необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди вона прямує", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ навели приклад Польщі, де діти віком від 16 до 18 років, якщо вони прямують без законних опікунів чи батьків, розглядаються як ті, які без нагляду.
Таких дітей можуть поселити у спеціальні заклади для тимчасового перебування, де вони чекатимуть на законних представників.
- 22 червня у ДПСУ прояснили умови щодо пропуску військовозобов'язаних чоловіків для перевезення через кордон гуманітарних вантажів.
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