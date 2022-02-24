У Глухові українські військові застосували Джавеліни та знешкодили колону з 15 російських танків
У районі Глухова на Сумщині ЗСУ застосували комплекси "Javelin" та знешкодили колону техніки РФ з 15 танків
Про це повідомляють сухопутні війська України у Facebook.
"У районі Глухова військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колонну техніки РФ. 15 танків Т-72", - йдеться в повідомленні.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- 24 лютого Президент Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Російські окупанти зупинилися поблизу Конотопу, вони вимагають їжу у місцевих жителів і намагаються купити пальне
Київ
+3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
26 лютого
20:45
"Якщо донести до російських медіа інформацію про кількість їхніх загиблих, то це завадить планам Путіна", - Христо Грозєв
20:38
Оновлено
Німеччина дозволила експорт свого озброєння: Україна отримає 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 Stinger
17:19
Притула звернувся до українців: хто може доїхати до Києва, купуйте все військове, що є в вашому місті, і везіть на столицю, гроші повертаємо одразу
16:56
У Волновасі на Донеччині через російські "Гради" загинуло 15 цивільних, - голова Донецької ОДА
16:55
$50 - за ліквідованого, $100 - за полоненого: нардеп від "СН" заявив про відкриття "полювання" на росіян у Рівненській області
16:39
Дуда закликав негайно надати Україні статус кандидата на членство в ЄС та доступ до коштів Євросоюзу на відбудову
16:22
Завдання кожного з нас - безперервно говорити про те, що відбувається в Україні, - нардеп Микола Княжицький
16:20
Оновлено
Угорщина підтримує усі санкції ЄС проти Росії, зокрема відключення від платіжної системи SWIFT, - прем'єр-міністр Орбан