У Грузії після побиття на ЛГБТ-марші осліп на одне око ще один журналіст
Співробітник Суспільного мовника Грузії Ілія Тваліашвілі частково втратив зір після побиття під час роботи оператором на прайді у Тбілісі
Про це повідомляє кавказька служба "Радіо Свобода".
Чоловік розповів у інтерв’ю телекомпанії "Руставі 2", що осліп на одне око і не знає, коли зможе повернутися до роботи.
"Хтось тянув мене за пасок камери, хтось за кабель, інші били мене кулаками. Я впав, і мене почали бити ногами, в основному били по голові, я кричав, але вони не зупинялися. Я втратив свідомість і прийшов до тями в машині поліції. Я не розумію, як можна так безжально піддавати смертельній небезпеці незнайому людину, яка не зробила тобі нічого поганого", – поділився журналіст.
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Тим часом Міністерство внутрішніх справ Грузії продовжує ідентифікацію нападників. Сьогодні був затриманий 21-й учасник нападів на журналістів.
Опозиційні політики критикують темпи розслідування і вказують на те, що внаслідок дій радикалів 5 липня понад 50 працівників медіа отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.
- Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.
- 11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Лексо Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ.
- Після смерті оператора телеканалу TV Pirveli Лексо Лашкарави спалахнули протести, учасники яких вимагають відставки прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі
- Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі назвав протести в країні "спробою змови"
- МВС Грузії заявило, що причиною смерті побитого противниками ЛГБТ журналіста "могло стати передозування наркотиками"
- 12 липня у залі засідань парламенту Грузії відбулася бійка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти і лідери громадських активістів. Опозиція заявила про підготовку до оголошення недовіри уряду
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