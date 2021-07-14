У Грузії після побиття на ЛГБТ-марші осліп на одне око ще один журналіст

Про це повідомляє кавказька служба "Радіо Свобода".

Чоловік розповів у інтерв’ю телекомпанії "Руставі 2", що осліп на одне око і не знає, коли зможе повернутися до роботи.

"Хтось тянув мене за пасок камери, хтось за кабель, інші били мене кулаками. Я впав, і мене почали бити ногами, в основному били по голові, я кричав, але вони не зупинялися. Я втратив свідомість і прийшов до тями в машині поліції. Я не розумію, як можна так безжально піддавати смертельній небезпеці незнайому людину, яка не зробила тобі нічого поганого", – поділився журналіст.

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Тим часом Міністерство внутрішніх справ Грузії продовжує ідентифікацію нападників. Сьогодні був затриманий 21-й учасник нападів на журналістів.

Опозиційні політики критикують темпи розслідування і вказують на те, що внаслідок дій радикалів 5 липня понад 50 працівників медіа отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.